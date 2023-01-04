«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі

Зараз «не на часі бути м’якою та ніжною», переконана Олеся Ілащук

Користувачі соцмереж обговорюють скріншот з телеграм-каналу новопризначеної посла України у Болгарії Олесі Ілащук, на якому дипломатка запевняє, що «має намір і конкретний план по реалізації задач, які поставлені президентом і суспільством» і «готова на все, без винятку, для перемоги рідної країни».

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Скріншот розмістив журналіст Сергій Сидоренко.

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скріншот з телеграм-каналу Олесі Ілащук Facebook Сергія Сидоренка

Олеся Ілащук пояснила, що неспроста саме її кандидатура була обрана на посаду посла.

«Один із найголовніших параметрів – я готова на все, без винятку, для перемоги рідної країни», – повідомила дипломатка.

Крім того, посол України в Болгарії попередила охочих завадити їй «у реалізації цього плану», адже її реакція буде «жорсткою, але справедливою».

«Це може комусь не подобається, але я не можу інакше зараз, не на часі бути м’якою та ніжною, хоча й такою я вмію бути і коли це буде потрібно я буду саме такою, як потрібно для вирішення нашого головного питання в той чи інший момент часу (правопис авторки збережено – Главком)», – пригрозила Ілащук.

Реакція користувачів

Користувачі Facebook по-різному відреагували на допис – хтось звернув увагу на діяльність Олесі Ілащук до того, як вона потрапила у дипломатичне відомство.

Інші користувачі шкодують, що пані Ілащук представляє Україну на міжнародній арені:

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Є коментарі про те, що зрозуміти опубліковане вкрай важко:

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

Тим часом соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

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У відповідь на запити представників ЗМІ, які цікавилися фактами її біографії, Олеся Ілащук назвала медійників «недолугими журналістами».