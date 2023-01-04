Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі
Посол України у Болгарії Олеся Ілащук
фото з відкритих джерел

Зараз «не на часі бути м’якою та ніжною», переконана Олеся Ілащук

Користувачі соцмереж обговорюють скріншот з телеграм-каналу новопризначеної посла України у Болгарії Олесі Ілащук,  на якому дипломатка запевняє, що «має намір і конкретний план по реалізації задач, які поставлені президентом і суспільством» і «готова на все, без винятку, для перемоги рідної країни».

Скріншот розмістив журналіст Сергій Сидоренко.

скріншот з телеграм-каналу Олесі Ілащук
скріншот з телеграм-каналу Олесі Ілащук
Facebook Сергія Сидоренка

Олеся Ілащук пояснила, що неспроста саме її кандидатура була обрана на посаду посла.
«Один із найголовніших параметрів – я готова на все, без винятку, для перемоги рідної країни», – повідомила дипломатка.

Крім того, посол України в Болгарії попередила охочих завадити їй «у реалізації цього плану», адже її реакція буде «жорсткою, але справедливою».
«Це може комусь не подобається, але я не можу інакше зараз, не на часі бути м’якою та ніжною, хоча й такою я вмію бути і коли це буде потрібно я буду саме такою, як потрібно для вирішення нашого головного питання в той чи інший момент часу (правопис авторки збережено – Главком)», – пригрозила Ілащук.

Реакція користувачів

Користувачі Facebook по-різному відреагували на допис – хтось звернув увагу на діяльність Олесі Ілащук до того, як вона потрапила у дипломатичне відомство.

«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі фото 1

Інші користувачі шкодують, що пані Ілащук представляє Україну на міжнародній арені:

«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі фото 2

Є коментарі про те, що зрозуміти опубліковане вкрай важко:

«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі фото 3

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

Тим часом соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

У відповідь на запити представників ЗМІ, які цікавилися фактами її біографії, Олеся Ілащук назвала медійників «недолугими журналістами».

 

 

 

 

 

Теги: Болгарія МЗС посольство скандал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілащук переконана, що зловіщий план ворога провалився вщент
Скандал із призначенням посла Болгарії: Ілащук вже знайшла винних
29 грудня, 2022, 00:49
Посол України у Болгарії Олеся Ілащук
Стратегічний провал у Болгарії. Що не зрозумів офіс президента призначаючи пані Ілащук
27 грудня, 2022, 14:46

Політика

«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі
«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі
Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці
Зеленський зідзвонився зі своїм румунським колегою: подробиці
Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки
Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
64K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
29K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
13K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
13K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
9468
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту