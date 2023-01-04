«Готова на все»: посол України в Болгарії знову розсмішила соцмережі
Зараз «не на часі бути м’якою та ніжною», переконана Олеся Ілащук
Користувачі соцмереж обговорюють скріншот з телеграм-каналу новопризначеної посла України у Болгарії Олесі Ілащук, на якому дипломатка запевняє, що «має намір і конкретний план по реалізації задач, які поставлені президентом і суспільством» і «готова на все, без винятку, для перемоги рідної країни».
Скріншот розмістив журналіст Сергій Сидоренко.
Олеся Ілащук пояснила, що неспроста саме її кандидатура була обрана на посаду посла.
«Один із найголовніших параметрів – я готова на все, без винятку, для перемоги рідної країни», – повідомила дипломатка.
Крім того, посол України в Болгарії попередила охочих завадити їй «у реалізації цього плану», адже її реакція буде «жорсткою, але справедливою».
«Це може комусь не подобається, але я не можу інакше зараз, не на часі бути м’якою та ніжною, хоча й такою я вмію бути і коли це буде потрібно я буду саме такою, як потрібно для вирішення нашого головного питання в той чи інший момент часу (правопис авторки збережено – Главком)», – пригрозила Ілащук.
Реакція користувачів
Користувачі Facebook по-різному відреагували на допис – хтось звернув увагу на діяльність Олесі Ілащук до того, як вона потрапила у дипломатичне відомство.
Інші користувачі шкодують, що пані Ілащук представляє Україну на міжнародній арені:
Є коментарі про те, що зрозуміти опубліковане вкрай важко:
Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.
Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.
Тим часом соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.
Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.
У відповідь на запити представників ЗМІ, які цікавилися фактами її біографії, Олеся Ілащук назвала медійників «недолугими журналістами».
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