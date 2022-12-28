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Призначення сексологині послом Болгарії: оприлюднено скандальні факти з біографії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Призначення сексологині послом Болгарії: оприлюднено скандальні факти з біографії
Президент призначив послом України у Болгарії Олесю Ілащук, яка не має досвіду роботи у дипломатії
фото з відкритих джерел

Соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента 

У мережі з'явилися цікаві нюанси щодо Олесі Ілащук, яку Володимир Зеленський призначив новим послом у Болгарії. Про це повідомляє Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до інформації Володимира Бондаренка, двоюрідний брат послині – Василь Ілащук, який був головою НТКУ (за часів Ющенка), його конфідент і перший заступник – чоловік Оксани Білозір Роман Недзельський (нардеп Блоку Петра Порошенка до 19-го року). Їхня невістка – Лариса Білозір (нардепка групи «Довіра»), сват – Микола Кучер (нардеп групи «Довіра»).

Бондаренко переконаний, що «Довіра» пов'язана з Андрієм Іванчуком, який є мультимільйонером, другом та «кишенею Арсенія Яценюка та Андрія Пишного» (новий голова НБУ та приятель Андрія Єрмака).

Також Бондаренко заявляє, що всі ці персонажі походять з досить впливового чернівецького земляцтва, куди входить і близький до президента Ілля Павлюк (Ілюша «Курятник»).

Цікаво, що двоюрідною сестрою Олесі Ілащук є дружина Івана Ринжука – чернівецького ринкового короля, якого не зуміли посадити за хабар у $250 тис. «Саме він втягнув Олесю Ілащук в діамантовий бізнес, через що її викликали до слідчих. Вже після цих походів Ілащук й зайнялася аматорською психотерапією і почала працювати у британській школі», – написав Бондаренко. 

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Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. До того ж компанія, яку очолювала Олеся Ілащук, фігурувала в кримінальній справі.

Після неоднозначного призначення послом України в Болгарії психологині без дипломатичного досвіду Олесі Ілащук, народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

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Теги: дипломатія посол Болгарія Україна

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