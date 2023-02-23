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Скандальна дипломатка Ілащук написала заяву у поліцію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандальна дипломатка Ілащук написала заяву у поліцію
Нова пані посол у Болгарії все ж зустрілася з профільним комітетом Ради
скрін: Iryna Gerashchenko / Facebook

Зловмисники створили фейкову сторінку новопризначеної пані посла в Болгарії

Посол України в Болгарії Олеся Ілащук провела зустріч з народними депутатами комітету Верховної ради у закордонних справах, під час якої заявила, що зловмисники підробили її сторінку у соцмережах і писали від її імені. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Пані посол України в Болгарії таки взяла участь в комітеті закордонних справ. За словами Геращенко, Ілащук почала з того, що вона не має Telegram-каналу і написала про це заяву в поліцію.

Також дипломатка сказала, що планує отримати настанови від президента перед від’їздом до Болгарії за кілька тижнів.

«Прочитала  підготовлені тези про активізацію економічної і міжпарламентської співпраці, поділилася інфо про відвідини болгарської громади на Одещині. Щодо відповідей на запитання членів комітету, то їх не було, все  зводилося до того, що пані посол ще проводить зустрічі і входить в курс справи», – розповіла депутатка.

Геращенко також зазначила, що, за її відчуттями, Ілащук до посади посла поки не дуже готова.

«Якби пані Ілащук просто призначили дипломатичним співробітником посольства і дали час  зрозуміти, що таке дипломатична робота, як працює державний апарат і наші представництва, це був би більш правильний шлях і для неї і для посольства і для країни», – написала вона.

8 лютого повідомлялося, що Ілащук в останній момент не з’явилася на зустріч з нардепами комітету Верховної ради у закордонних справах.

Зауважимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що не бачить проблеми у призначенні послом України у Болгарії Олесі Ілащук, але у майбутньому готовий звільнити її, якщо робота посла буде незадовільною. 

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

Після такого кадрового рішення народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.

До слова, соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше, тож мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Крім того, соцмережі знайшли зв'язки Олесі Ілащук із впливовими людьми та навіть оточенням президента – оприлюднено скандальні факти з біографії.

Як відомо, новопризначена пані посол України в Болгарії завжди займала керівні посади та часто змінювала професію – скандал із послом у Болгарії: ЗМІ оприлюднили нові факти біографії.

Раніше повідомлялося, що Банкова шукає заміну Ілащук.

Читайте також: Стратегічний провал у Болгарії. Що не зрозумів офіс президента призначаючи пані Ілащук
Теги: Ірина Геращенко посол

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