Скандал у мережі: як українці відреагували на нового посла України в Болгарії

Психологиня й сексологиня Олеся Ілащук стала дипломаткою без дипломатичного досвіду

Соцмережі бурхливо відреагували на призначення нового посла України в Болгарії – Олесі Ілащук. Жінка не має дипломатичного досвіду, а на її Facebook-сторінці вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт та гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.

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Реакції українців не забарилися, адже подібний інцидент у дипломатії трапився уперше. Мережа рясніє коментарями українців про новопризначену дипломатку.

Користувачі жартують, опираючись на попередню діяльність Олесі Ілащук.

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Проте деякі українці стають на захист жінки: «Молода освічена, досвіду набуде швидко».



Дійсно, найбільше критики у бік Ілащук перепадає саме через відсутність досвіду.

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У коментарях із цього приводу справжня перепалка: «Уже були розумні з досвідом 28 років і що?», «Гидко подавати цю інфу в такій інтерпретації. Ми нічого не знаємо про цю людину. Поживемо-побачимо», «Досвід в роботі не у всіх є. Треба ж з чогось починати», «Без досвіду легше навчити, аніж досвідченого перевчити».

Пані посол закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Також навчалася за кордоном. Та все ж користувачі звертають увагу на відсутність саме освіти за новою спеціальністю.

Під таким дошкульним постом є й ті, хто не поділяє думку автора: «Не погоджусь. Знаю її особисто дуже добре. Вона дуже компетентна».

Є дописи й у підтримку Ілащук та її освіти, яка таки має у собі основи політології та міжнародних відносин. Автор влучно висловився й спростував усю «скандальність» призначення.

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Дехто ж відмовився від коментарів, проте опублікував промовисті матеріали іноземних видань щодо призначення нового посла. Через такий розголос у медіа та соцмережах цю тему перейняли й закордонні журналісти.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. До того ж компанія, яку очолювала Олеся Ілащук, фігурувала в кримінальній справі.

Після неоднозначного призначення послом України в Болгарії психологині без дипломатичного досвіду Олесі Ілащук, народні депутати готують зміни до закону «Про дипломатичну службу» – скандал із призначенням сексологині послом отримав продовження у парламенті.