«Окупанти готуються до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі», – звернення Зеленського (відео)

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 256-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що Росія готує повторну масовану атаку на критичну інфраструктуру України. Також президент наголосив, що кожен, хто допомагає Росії подовжувати війну, має разом з нею відповідати за наслідки.

«Бажаю здоров’я, шановні українці! Сьогодні говорив з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Це була дуже продуктивна наша з нею розмова. Робоча розмова.Маємо підтвердження від пані Президентки щодо макрофінансової підтримки для України – до кінця цього року і в наступному році. Обсяг і деталі цієї програми будуть представлені нашими європейськими друзями вже на тижні, що починається. Говорили також про допомогу у відновленні нашої енергетики, енергетичної інфраструктури. Я дякую й за повну підтримку наших зусиль для збереження експортної зернової ініціативи. Звичайно, обговорили сьогодні з пані Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на іранський режим. Його співучасть у російському терорі має бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну, а отже, й подовжити дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною. Якби не іранське постачання зброї агресору, ми зараз були б уже ближче до миру. А це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи. Ближче до вирішення кризи вартості життя. Ближче до стабілізації на енергоринку. Ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає. Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати й за наслідки цієї війни.

Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття. Але, на жаль, є й влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Передусім енергетичній. Зокрема й для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати. Але також, будь ласка, зауважте: дедалі частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій «Калібрів». Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники. Що менше російського Чорноморського флоту, то безпечніше в Чорному морі. І обов’язково буде такий день, коли ми зможемо прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі. Я впевнений в цьому.

Тривають дуже жорсткі російські атаки на Донеччині. Ворог зазнає там серйозних втрат, але попри все, попри будь-які втрати продовжує гнати своїх мобілізованих і найманців на загибель. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції. А особливо я хочу відзначити сьогодні бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість, за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку. Також дякую кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, по Запоріжжю, по містах і громадах Дніпропетровщини, по Миколаєву. Обов’язково виженемо окупантів, обов’язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам.

Станом на цей вечір у Києві та шести областях тривають стабілізаційні відключення електрики. Без світла понад 4,5 млн споживачів. Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно. На тижні в мене було кілька спеціальних нарад з урядовцями, представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці. Детально розглядаємо кожен сценарій і готуємо відповідні дії. Хоч би чого хотіли терористи, хоч би чого домагалися, ми маємо пройти цю зиму й бути навесні ще сильнішими, ніж зараз. Бути ще більше готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз. Щомісяця маємо ставити складні цілі і, проходячи через них, ставати ще міцнішими. Слава всім, хто воює й працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні! – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії.

Раніше директор департаменту безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук в інтерв’ю The New York Times заявив, що у випадку повного відключення електроенергії, у Києві планують тотальну евакуацію – приблизно 3 млн мешканців міста.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.