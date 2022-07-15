У Гаазі 45 країн домовилися розслідувати військові злочини РФ в Україні

Країни підписали спільну декларацію про співпрацю

Військові злочини рашистів в Україні будуть допомагати розслідувати 45 країн. Серед них США, країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, Мексика та Австралія. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначається, що на пресконференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі були присутні представники понад 40 країн. Серед них міністри закордонних справ, юстиції, генеральні прокурори та інші посадовці.

«На конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі 45 країн домовилися спільно координувати розслідування військових злочинів рф в Україні, а також забезпечити відповідальність винних», – написав Єрмак.

Країни підписали спільну декларацію про співпрацю та домовилися координувати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також забезпечити відповідальність винних.

Як повідомлялося, трибунал в Гаазі почав розслідування проти РФ за напад на Україну.