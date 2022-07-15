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  4. У Гаазі 45 країн домовилися розслідувати військові злочини РФ в Україні
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    Політика

    У Гаазі 45 країн домовилися розслідувати військові злочини РФ в Україні

    У Гаазі 45 країн домовилися розслідувати військові злочини РФ в Україні
    фото: Dutch Ministry of Foreign Affairs

    Країни підписали спільну декларацію про співпрацю

    Військові злочини рашистів в Україні будуть допомагати розслідувати 45 країн. Серед них США, країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, Мексика та Австралія. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

    Зазначається, що на пресконференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі були присутні представники понад 40 країн. Серед них міністри закордонних справ, юстиції, генеральні прокурори та інші посадовці.

    «На конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі 45 країн домовилися спільно координувати розслідування військових злочинів рф в Україні, а також забезпечити відповідальність винних», – написав Єрмак.

    Країни підписали спільну декларацію про співпрацю та домовилися координувати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також забезпечити відповідальність винних.

    Як повідомлялося, трибунал в Гаазі почав розслідування проти РФ за напад на Україну.

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    Теги: росія окупанти війна військові напад розслідування Україна окупація трибунал #stoprussia
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    У Гаазі 45 країн домовилися розслідувати військові злочини РФ в Україні