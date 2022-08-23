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Резніков запропонував виставити у Гаазі трофейний російський «Бук»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков запропонував виставити у Гаазі трофейний російський «Бук»
Кайса Оллонґрен під час робочого візиту до Києва зустрілась з Олексієм Резніковим
Олексій Резніков/Twitter

«Всі повинні пам'ятати хто відповідальний за MH17»

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував Нідерландам виставити в Гаазі трофейну російську систему «Бук», як нагадування про те, хто винен у катастрофі малазійського літака MH17. Про це він написав у Twitter.

«Я радий вітати делегацію міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен у Києві. Наші друзі на власні очі побачили російський металобрухт на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити в Гаазі трофейну ракетну російську систему «Бук». Всі повинні пам'ятати хто відповідальний за MH17», – йдеться в повідомленні.

Резніков запропонував виставити у Гаазі трофейний російський «Бук» фото 1

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Також прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

10 червня у Нідерландах завершилося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів рейсу «Малайзійських авіаліній», збитого у небі над Донбасом у липні 2014 року.

23 червня ПАРЄ офіційно визнала Росію винною у збитті MH17 над Донбасом.

Теги: окупанти Нідерланди Бук Олексій Резніков

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