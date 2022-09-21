Банкова відреагувала на часткову мобілізацію в РФ
«Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію та закриті кордони»
Оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом». Так рішення російського диктатора Володимира Путіна прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
«Йшов 210-й день «триденної війни». Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», – йдеться в повідомленні.
Подоляк наголосив, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали:
- мобілізацію;
- закриті кордони, блокування банківських рахунків;
- тюрму за дезертирство;
- спецзагони для «опущених» у ПВК.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.
Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.
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