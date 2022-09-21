Банкова відреагувала на часткову мобілізацію в РФ

«Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію та закриті кордони»

Оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом». Так рішення російського диктатора Володимира Путіна прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Йшов 210-й день «триденної війни». Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», – йдеться в повідомленні.

Подоляк наголосив, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали:

мобілізацію;

закриті кордони, блокування банківських рахунків;

тюрму за дезертирство;

спецзагони для «опущених» у ПВК.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.