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Банкова відреагувала на часткову мобілізацію в РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова відреагувала на часткову мобілізацію в РФ
Путін оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії
фото ілюстративне

«Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію та закриті кордони»

Оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом». Так рішення російського диктатора Володимира Путіна прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Йшов 210-й день «триденної війни». Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору», – йдеться в повідомленні.

Подоляк наголосив, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали:

  • мобілізацію;
  • закриті кордони, блокування банківських рахунків;
  • тюрму за дезертирство;
  • спецзагони для «опущених» у ПВК.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

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Теги: війна мобілізація путін росія Офіс президента

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