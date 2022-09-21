Чому Путін оголосив мобілізацію саме 21 вересня: шокуюча деталь

Щорічно 21 вересня у світі відзначається Міжнародний день миру, щоб підкреслити безглуздість воєн

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 21 вересня, оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Країна-агресорка планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. Путін, як усі диктатори, любить символічні дати та невипадкого обирає дні для своїх виступів. Сьогодні, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру. Ймовірно, Путін обрав саме цю дату, щоб продемонструвати світові своє ставлення до світопорядку.

Міжнародний день миру був заснований ООН для того, щоб підкреслити важливість миру між усіма країнами і безглуздість воєн. Раніше свято відзначалося в третій вівторок вересня, оскільки в цей день проводилася щорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН. З 2002 року свято відзначається в одну і ту ж дату – 21 вересня.

Генасамблея ООН заявила, що День Миру буде відзначатися як день глобального припинення вогню і відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримувати припинення воєнних дій протягом цього дня. Асамблея закликала всіх держав-членів ООН, регіональні і неурядові організації й окремих людей відповідним чином відзначати День, у тому числі шляхом освіти й інформування громадськості, і співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй.

У центральних установах Організації Об'єднаних Націй цей День щорічно розпочинається спеціальною церемонією біля Дзвону миру. Дзвін Миру встановлений у західній частині саду, у дворі комплексу на газоні перед будівлею Секретаріату. Зазвичай о 10:00. за місцевим часом, генеральний секретар ООН, перш ніж ударити у дзвін, виступає із спеціальним зверненням і закликає народи всього світу задуматися на мить над значенням миру для всіх людей. Після хвилини мовчання Голова Ради Безпеки також виступає із заявою від імені членів Ради.

У 2014 році у багатьох містах світу Хода миру була присвячена миру в Україні, протестам проти війни на сході України. Із зверненням до нації звернулися українські політики. Громадські організації закликали провести у Києві ходу миру 19 та 21 вересня.

Нагадаємо, Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.