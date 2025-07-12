Глава МЗС України закликав зупитини «фабрику смерті Путіна»

Глава МЗС Сибіга: Росія посилює терор, ЄС та США мають зупинити «фабрику смерті Путіна» негайними санкціями

Росія продовжує посилювати терор проти України, запускаючи «черговий шквал сотень безпілотників та ракет», які пошкоджують житлові райони, вбивають та ранять мирних жителів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що масштаби щоденного терору Росії проти цивільного населення демонструють терміновість позбавлення Москви її нафтових доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Андрія Сибіги.

Як зазначив міністр, особливо жахливого обстрілу зазнали Чернівці, Львів та Луцьк. Сибіга підкреслив, що російська військова машина виробляє «сотні засобів терору щодня», і її масштаби становлять загрозу не лише для України, а й для всієї трансатлантичної спільноти.

Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів діяти якомога швидше: «В інтересах наших партнерів якомога швидше вдарити по цій фабриці терору за допомогою нових жорстких санкцій: 18-го пакету ЄС та законопроєкту Грема-Блюменталя. Зніміть фінансування фабрики смерті Путіна зараз».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки нічної російської атаки, яка охопила значну частину території України – від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. За його словами, ворог застосував 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з яких були «Шахедами». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат», – зазначив президент.

Також, міський голова Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічної атаки росіян на місто. За його словами, була проведена комісія з надзвичайних ситуацій, яка оцінила масштаби руйнувань.

Нагадаємо, завтра, 13 липня, у Чернівцях оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Чернівців Романа Клічука.

Зазначається, що у місті було проведено засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де були ухвалені відповідні рішення.

«13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Всі масові заходи скасовані», – йдеться у повідомленні мера.