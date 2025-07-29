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Трамп повідомив, коли введе вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на перемир’я

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп повідомив, коли введе вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться на перемир’я
фото: reuters

Трамп звернувся до Путіна: 10 днів від сьогодні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«10 днів від сьогодні», – сказав Трамп.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

«Але ми введемо мита та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні, але це можливо», – додав президент США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Зокрема, Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

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Теги: Дональд Трамп США санкції росія путін переговори

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