Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна

До кінця 2025 року ракета «Орєшнік» з'явиться на території Білорусі

Окупанти здатні виробляти не більше 10 таких ракет у рік

Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало перелік компаній оборонно-промислового комплексу Росії, які задіяні у виробництві балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Про це «Главкому» повідомив тимчасово виконувач обов’язки розвідки Олег Чорний у відповіді на запит.

За даними ГУР Міноборони, у Росії шість компаній працюють над розробкою та випуском «Орєшніка»:

АТ «Корпорация «Московский институт теплотехники» (Москва);

АТ «Федеральный научно-производственный центр «Титанбаррикады» (Волгоград);

АТ «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (Москва);

АТ «Концерн “Созвездие» (Воронеж);

АТ «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (Москва);

ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (Москва).

У цілому, підприємства ВПК Росії здатні виробляти до 10 одиниць «Орешніка» на рік. Водночас, станом на зараз, на озброєнні Збройних сил РФ немає ракети «Орешнік», стверджує українська розвідка.

Крім того, починаючи з 24 лютого 2022 року, балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» проводилося двічі: у жовтні 2023 року та у червні 2024 року.

Як повідомляв «Главком», раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до виробництва «Орєшніка» залучено загалом 39 компаній обороннопромислового комплексу Росії. Що важливо: станом на початок червня 21 компанія з цих 39 були не під санкціями.

Наприкінці червня 2025 року диктатор Володимир Путін повідомив, що Росія розгортає серійне виробництво нового ракетного комплексу «Орєшнік».

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що російський ракетний комплекс «Орєшнік» буде розміщений на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.