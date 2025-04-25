Трамп заявив, що США чинять тиск на РФ, щоб домогтися миру

Трамп: Ми чинимо великий тиск на Росію, і Росія це знає

Трамп не повідомляє, як саме вони тиснуть на Росію, але говорити про запровадження нових санкцій проти Москви, він не готовий

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Про це він сказав у розмові з журналістами, повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Наступні кілька днів будуть дуже важливими для війни в Україні», – зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що США чинять серйозний тиск на Росію, щоб домогтися укладення мирної угоди.

«Ми чинимо великий тиск на Росію, і Росія це знає. Але щоб укласти угоду, потрібні двоє. А Україна зазнає дуже сильного удару, і я вірю, що вони хочуть укласти угоду», – додав Трамп.

Водночас президент ухилився від прямої відповіді на питання про можливе запровадження нових санкцій проти Москви, заявивши: «Краще відповім на це питання через тиждень».

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо анонсував нові раунди переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні, які мають відбутися вже найближчими вихідними. Про це він повідомив під час брифінгу президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре, де був присутній особисто, повідомляє «Главком».

За словами Рубіо, партнери отримали чітке запитання – що саме потрібно зробити, аби зупинити російську агресію проти України.

«Війну можна припинити. Обидві сторони просто повинні погодитися з цим. Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора відбулася хороша зустріч. У вихідні будуть хороші зустрічі. Ми показали їм фінішну межу. Нам потрібно, щоб обидві сторони погодились», – заявив він.

Раніше ми писали, що державний секретар США Марко Рубіо оцінив, що американська сторона доклала достатніх зусиль для мирного врегулювання між Україною та Росією. Таке твердження він зробив в інтервʼю порталу The Free Press, передає «Главком».

Рубіо заявив, що у війни Росії проти України «немає військового рішення», тому США намагаються сприяти її дипломатичному вирішенню.

До слова, Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена: «Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися».

Згодом Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського відповідальним за війну в Україні.