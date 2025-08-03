Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком: «Є домовленість про обмін»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком: «Є домовленість про обмін»
Зеленський: Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно
фото: Офіс президента

«Працюємо, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком щодо переговорного треку, а саме виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні ресурси глави держави.

«Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу», – заявив гарант.

За його словами, Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.

Також було обговорення з Рустемом Умєровим про наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці.

«Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці. Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента УкраїниВолодимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що заслухав із цього приводу доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Андрій Єрмак Рустем Умєров обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупант перед обміном розповів, як потрапив на війну
Полонений окупант потрапив на війну, бо хотів одружитися
5 липня, 17:13
Анджей Дуда розкритикував ставлення України та союзників до польської інфраструктури
Дуда пригрозив закрити аеропорт Жешува, через який проходить 95% військової допомоги Україні
10 липня, 11:48
Зеленський заявив, що Україна готує нестандартні кроки для підтримки захисту
Зеленський та Умєров обговорили зміни в державних інституціях
12 липня, 20:18
Зеленський зробив заяву про оновлення уряду
Президент: завтра продовжимо переформатування сектору безпеки
17 липня, 16:56
Володимир Зеленський: Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків
Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів
23 липня, 12:21
Продовження воєнного стану, урізаний транш від ЄС. Головне за 25 липня
Продовження воєнного стану, урізаний транш від ЄС. Головне за 25 липня
25 липня, 21:04
Уночі Одеса постраждала від російської атаки
РФ після переговорів у Стамбулі атакувала Україну: Зеленський звернувся до партнерів
24 липня, 10:49
Єрмак зауважив, що Путін розуміє лише силу
Новий дедлайн Трампа для Путіна: Офіс президента відреагував
28 липня, 17:44
НАБУ та САП після прийняття законопроєкту №12414 пообіцяли шукати заступництва у західних партнерів. І Офіс президента був змушений відіграти ситуацію назад
Повернути «погони» НАБУ. Як Арахамія та Стефанчук заганяють пасту в тюбик Скандал тижня
29 липня, 21:15

Політика

Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком: «Є домовленість про обмін»
Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком: «Є домовленість про обмін»
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (Документ)
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (Документ)
Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції
Президент звільнив двох посадовців, викритих НАБУ на корупції
Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)
Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)
Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
Фракція «Слуга народу» призупинила членство підозрюваного у корупції нардепа
Скільки разів Росія намагалася усунути Буданова – відповідь голови ГУР
Скільки разів Росія намагалася усунути Буданова – відповідь голови ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
47K
Бутусов став командиром
26K
ISW: Кремль вимагає від України капітуляції, а не компромісу
5286
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника
2898
В окупованому Донецьку помічено ознаки відновлення зруйнованого аеропорту

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua