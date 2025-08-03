Зеленський провів нараду з Умєровим та Єрмаком: «Є домовленість про обмін»

Зеленський: Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно

«Працюємо, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком щодо переговорного треку, а саме виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні ресурси глави держави.

«Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу», – заявив гарант.

За його словами, Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають нашій дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.

Також було обговорення з Рустемом Умєровим про наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці.

«Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці. Триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента УкраїниВолодимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що заслухав із цього приводу доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка.