Сибіга назвав три ключові аспекти, щоб змусити Росію до миру

Очільник МЗС наголосив, що українська безпека неподільна з безпекою Європейського Союзу

Голова МЗС України Андрій Сибіга вказав три ключові пункти тиску аби примусити Росію до миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

За словами голови МЗС, це санкційний тиск, ізоляція, повне використання заморожених активів РФ для підтримки України. «Настав час використовувати не лише відсотки від російських заморожених активів, а саме тіло активів для української відбудови», – зазначив Андрій Сибіга.

Зокрема, очільник МЗС наголосив, що українська безпека неподільна з безпекою Європейського Союзу. «Україна вже зараз є контриб'ютором безпеки», – підкреслив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. «Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити. Те, що відбувається, – дуже сумно», – зазначив Трамп.

Також 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.