Макрон пообіцяв посилити тиск на Росію та збільшити допомогу Україні

Макрон: Ми й надалі збільшуватимемо допомогу Україні та посилюватимемо тиск на Росію, яка має нарешті погодитися на припинення вогню

Макрон також підкреслив, що, попри війну, Україна залишається живою демократією, на відміну від Росії, та демонструє рішучість у просуванні європейським шляхом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір посилити тиск на Росію та продовжити нарощування підтримки України. Як повідомляє «Главком» із посиланням на допис французького лідера у соціальній мережі Х, така позиція була озвучена за підсумками його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Я підтвердив підтримку Франції: ми й надалі збільшуватимемо допомогу Україні та посилюватимемо тиск на Росію, яка має нарешті погодитися на припинення вогню. Це відкриє шлях до переговорів, що приведуть до стійкого й довготривалого миру за повної участі Європи», – заявив Макрон.

Він також підкреслив, що, попри війну, Україна залишається живою демократією, на відміну від Росії, та демонструє рішучість у просуванні європейським шляхом.

Окрему увагу під час розмови лідери приділили питанню боротьби з корупцією. Макрон наголосив на важливості того, щоб цей процес очолювали незалежні та дієві інституції.

«Ми також обговорили посилення співпраці між нашими країнами. Ми готуємося до майбутнього», – резюмував французький президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Глави держав обговорили широкий спектр питань, ключовими серед яких були оборонні потреби України, фінансування виробництва українських дронів, підготовка пілотів та євроінтеграційний шлях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив на важливості зміцнення протиповітряної оборони України. У зв'язку з цим, сторони обговорили постачання додаткових ракет до систем SAMP/T та Crotale.

Як підкреслює президент, особливу увагу приділили фінансуванню виробництва українських дронів усіх типів. «Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом», – підкреслив Зеленський.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 липня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».