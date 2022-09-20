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Єрмак провів переговори з радником Байдена

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Сторони обговорили продовження військової допомоги Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліваном. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що розмова відбулася в межах постійного діалогу з партнерами та союзниками України.

Єрмак поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, а також про заходи, яких вживають для забезпечення безпеки на деокупованих територіях та відновлення там нормального життя.

Співрозмовники також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії.

Керівник Офісу президента подякував американським союзникам за те, що стоять пліч-о-пліч з українським народом у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що з Російською Федерацією не можна домовлятись, а вирішити «російське питання» можна тільки силою. 

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Теги: переговори Андрій Єрмак Джозеф Байден

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