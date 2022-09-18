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Банкова назвала єдиний спосіб вирішення «російського питання»

Надія Клочко
glavcom.ua
Банкова назвала єдиний спосіб вирішення «російського питання»
Андрій Єрмак закликає посилювати санкції проти Росії
фото: Офіс президента

Андрій Єрмак: «Зло лікується тільки знищенням»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що з Російською Федерацією не можна домовлятись, а вирішити «російське питання» можна тільки силою. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Вирішити російське питання можливо – лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно», – зазначив Єрмак.

Очільник президентського офісу також перерахував фактори, які допоможуть України досягти перемоги над Росією:

  • санкції проти Росії;
  • військова перевага;
  • визнання Росії державою-спонсором тероризму;
  • далекобійні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню для ЗСУ;
  • паритет у озброєнні та симетрична відповідь.

«Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло», – додав Єрмак.

Банкова назвала єдиний спосіб вирішення «російського питання» фото 1

Зазначимо, що раніше президент Росії Володимир Путін заговорив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції в Узбекистані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські чиновники пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил. 

Додамо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися

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Теги: росія санкції війна Андрій Єрмак Офіс президента

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