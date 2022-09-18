Банкова назвала єдиний спосіб вирішення «російського питання»
Андрій Єрмак: «Зло лікується тільки знищенням»
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що з Російською Федерацією не можна домовлятись, а вирішити «російське питання» можна тільки силою. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
«Вирішити російське питання можливо – лише силою. Спроби домовлятися зі злочинцями виглядають абсурдно», – зазначив Єрмак.
Очільник президентського офісу також перерахував фактори, які допоможуть України досягти перемоги над Росією:
- санкції проти Росії;
- військова перевага;
- визнання Росії державою-спонсором тероризму;
- далекобійні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню для ЗСУ;
- паритет у озброєнні та симетрична відповідь.
«Зло лікується тільки знищенням. Ми здатні знищити зло», – додав Єрмак.
Зазначимо, що раніше президент Росії Володимир Путін заговорив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції в Узбекистані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські чиновники пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил.
Додамо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.
Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися
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