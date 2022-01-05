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    Єрмак зателефонував до представниці Держдепу США

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    Глава Офісу президента каже: Україна та США завжди на постійному контакті - Єрмак зателефонував до представниці Держдепу США
    Глава Офісу президента каже: Україна та США завжди на постійному контакті
    фото з відкритих джерел

    Предметом розмови політиків стала безпека України

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 5 січня, зідзвонився з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вони обговорили ситуацію з безпекою довкола України. Про це йдеться в заяві Єрмака у Twitter.

    «Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів», – зазначив глава Офісу президента.

    Як відомо, помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

    Нагадаємо, напередодні Єрмак поговорив із радниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви.

    У Москві 6 січня відбудеться зустріч спецпредставників країн «нормандського формату» щодо України. У зустрічі візьмуть участь заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йенс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

    Раніше Єрмак розповів про результати перемовин Зеленського з Байденом.

    Теги: США Україна Андрій Єрмак
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    Єрмак зателефонував до представниці Держдепу США