Єрмак зателефонував до представниці Держдепу США

Глава Офісу президента каже: Україна та США завжди на постійному контакті

Предметом розмови політиків стала безпека України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сьогодні, 5 січня, зідзвонився з помічницею держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вони обговорили ситуацію з безпекою довкола України. Про це йдеться в заяві Єрмака у Twitter.

«Обговорили актуальну ситуацію навколо українських кордонів та безпекові аспекти. Важливо, що Україна та США завжди на постійному контакті, як і має бути у відносинах справжніх стратегічних партнерів та друзів», – зазначив глава Офісу президента.

Радий, що відносини та комунікація наших країн стали ще більш регулярними і вийшли на якісно новий рівень. Щойно мав розмову з Помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії @KDonfried. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 5, 2022

Як відомо, помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Нагадаємо, напередодні Єрмак поговорив із радниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви.

У Москві 6 січня відбудеться зустріч спецпредставників країн «нормандського формату» щодо України. У зустрічі візьмуть участь заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йенс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

Раніше Єрмак розповів про результати перемовин Зеленського з Байденом.