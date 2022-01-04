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    Єрмак поговорив із радниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви

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    Глава Офісу президента поспілкувався з колегами - Єрмак поговорив із радниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви
    Глава Офісу президента поспілкувався з колегами
    фото: пресслужба Офісу президента

    Співрозмовники домовилися координувати зусилля в контексті загрози вторгнення Росії в Україну

    Керівник офісу президента України Андрій Єрмак поговорив телефоном із радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Йенсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Телефонні консультації відбулися перед їх візитом до Москви. Про це написав Єрмак у Twitter.

    За його словами, співрозмовники домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.

    «Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – написав він.

    Нагадаємо, в Москві 6 січня відбудеться зустріч спецпредставників країн «нормандського формату» щодо України. У зустрічі візьмуть участь заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йенс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

    Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

    Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

    10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

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    Теги: Андрій Єрмак радник Дмитро Козак
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    Єрмак поговорив із радниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви