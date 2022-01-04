Єрмак поговорив із радниками Франції та Німеччини перед їхнім візитом до Москви

Співрозмовники домовилися координувати зусилля в контексті загрози вторгнення Росії в Україну

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак поговорив телефоном із радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Йенсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Телефонні консультації відбулися перед їх візитом до Москви. Про це написав Єрмак у Twitter.

За його словами, співрозмовники домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.

«Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – написав він.

Нагадаємо, в Москві 6 січня відбудеться зустріч спецпредставників країн «нормандського формату» щодо України. У зустрічі візьмуть участь заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йенс Плетнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Читайте також: