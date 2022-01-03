Німеччина анонсувала зустрічі нормандських радників: обговорюватимуть Україну

Радник канцлера Німеччини зустрінеться із представниками Росії та Франції

На цьому тижні планується зустріч радника канцлера Німеччини із колегами з Росії та Франції. Вони обговорять Україну. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта.

Втім, конкретної дати він поки що не називає.

«Радник канцлера ФРН Йєнс Плетнер цього тижня зустрінеться із російським та французьким колегою», – сказав Хебештрайт.

Він також прокоментував ймовірність зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца і президента Росії Володимира Путіна та підкреслив, що про «контакти на найвищому рівні сказати поки що нічого не можна».

«Про можливі зустрічі канцлера ми повідомляємо вчасно, поки що сказати на цю тему нічого», – зазначив Хебештрайт.

Представник уряду Німеччини також прокоментував питання щодо контактів у «нормандському форматі».

«Німеччина та Франція дали зрозуміти, що пропозиція (про контакти – ред.) актуальна досі», – додав Хебештрайт.

Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

10 грудня президент Зеленський обговорив з Макроном розблокування «нормандського формату».

Макрон переконаний, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність.

Водночас Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

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