Єрмак розповів про результати перемовин Зеленського з Байденом

Україна та США використають всі можливості для деескалації ситуації на кордоні, зазначив Єрмак

Україна та Сполучені Штати Америки використовуватимуть усі можливості для подальшого запобігання ескалації ситуації на кордоні з РФ. Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Твіттері за результатами перемовин лідерів двох країн.

«Володимир Зеленський щойно поговорив з Джозефом Байденом. Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і Україна та США будуть використовувати всі можливості для цього», – зазначив очільник ОП.

Єрмак подякував американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Він також підкреслив, що частота контактів найвищого рівня України та США говорить про «безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння».

@ZelenskyyUa щойно поговорив з @POTUS.

Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і та будуть використовувати всі можливості для цього. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 2, 2022

Раніше у Білому домі повідомили, що під час перемовин американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Зеленський зазначив, що перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер їхніх відносин.

Зазначимо, що повідомлення Білого дому та Зеленського про телефонну розмову вийшли майже одночасно.

Як відомо, кілька днів тому Путін попросив Байдена про термінові переговори.

30 грудня відбулася телефонна розмова між американським лідером і президентом РФ. Байден під час розмова закликав російського лідера Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України.

Крім того, Байден у розмові з Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

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