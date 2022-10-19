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ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні
Під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА «Шахед»
фото з відкритих джерел

Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів

Європейський Cоюз сьогодні, 19 жовтня, схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на європейського дипломата.

Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер. «Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів», – сказав він.

Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА «Шахед».

«Секретна серія дронів була поставлена ​​Російської Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізації України», – йдеться у документі.

У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: Іран Україна санкції росія

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