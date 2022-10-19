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Іран заперечує постачання Росії дронів. Україна звернулась до ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іран заперечує постачання Росії дронів. Україна звернулась до ООН
Обидва види іранських дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї
фото з відкритих джерел

Експорт іранських дронів до Росії є порушенням резолюціїї Ради безпеки ООН

Експерти Організації Об'єднаних Націй можуть перевірити походження та серії безпілотників, які Росія використовує для нападу на українські міста. З відповідним проханням звернувся посол України при ООН Сергій Кислиця у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша, передає «Голос Америки».

У листі наголошується, що експорт цих дронів до Росії є порушенням резолюціїї Ради безпеки ООН 2231, яка передбачає ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї без погодження із Радбезом ООН.

«Наприкінці серпня 2022 року безпілотні літальні апарати (БПЛА) серій Mohajer і Shahed були передані з Ірану до Росії. Україна вважає, що це, ймовірно, частина плану Ірану експортувати сотні БПЛА до Росії. Параграф 4 додатку до Резолюції Ради Безпеки ООН 2231 забороняє передачу з Ірану всіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, викладених у додатку S/2015/546, якщо це не схвалено Радою Безпеки в кожному окремому випадку», – пише Кислиця.

Зазначається, що обидва види дронів, поставлених в Росію, мають параметри забороненої для експорту зброї. Дрони Mohajer виробляє компанія Qods Aviation, на яку поширюється положення Резолюції 2231 про замороження активів.

«Усі держави зобов’язані заморозити кошти або фінансові активи визначених організацій», – зазначив посол України.

Нагадаємо, раніше Іран заперечив надання безпілотників Росії.

Теги: росія Україна ООН війна безпілотник посол Іран

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