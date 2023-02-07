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Європарламент готується до можливого візиту Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Європарламент готується до можливого візиту Зеленського
Офіс президента

У четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де обговорять ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський приїхати до Брюсселя для участі в саміті ЄС у четвер, 9 лютого. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на два анонімні джерела в законодавчому органі ЄС.

Джерело повідомило, що Європарламент має на меті підготувати законодавчий орган до приймання Зеленського, якщо умови безпеки дозволять йому відвідати зустріч.

«Коли він приїде, ми будемо готові», – зазначає анонім, підкресливши, що через проблеми безпеки будь-яке рішення може бути ухвалено лише в останній момент.

Нагадаємо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. 

Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Зеленський тільки раз виїжджав з України – 21 грудня до США. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Володимир Зеленський Європейський союз Брюссель

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