Зеленський дорогою зі США зустрівся з Дудою (фото, відео)

Лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє та порядок денний двосторонніх відносин

На зворотному шляху зі Сполучених Штатів Америки до України президент Володимир Зеленський зустрівся з польський колегою Анджеєм Дудою у Жешуві. Про це повідомляє Офіс президента.

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«Глави держав підбили підсумки 2022 року, що приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що лідери обговорили стратегічні плани на майбутнє, порядок денний двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародному рівні в наступному році. Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни.

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«Дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році. Дякую за незмінну й потужну підтримку», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

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Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.