Глава Європейської Ради запросив Зеленського на саміт у Брюсселі
Подробиць ймовірного візиту не повідомляють через безпекові питання
Президента України Володимира Зеленського запросили особисто відвідати засідання саміту Європейської ради, де зберуться західні лідери. Про це написав у Twitter речник Європейської ради Баренд Лейтс.
«Президент Європейської ради запросив президента Володимира Зеленського взяти особисту участь у майбутньому саміті Європейської ради. З міркувань безпеки подальша інформація не надається», – написав Баренд Лейтс.
@eucopresident has invited President @ZelenskyyUa to participate in person in a future summit of the European Council #EUCO— Barend Leyts (@BarendLeyts) February 6, 2023
For security reasons, no further information will be provided.
Як відомо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.
Зазначимо, що раніше західні ЗМІ повідомляли, що президента України попросили бути присутнім на засіданні саміту в Брюсселі, яке відбудеться цього тижня. ЗМІ зазначають, що це б дозволило Володимиру Зеленському особисто зустрітись із європейськими лідерами. Проте його візит під загрозою через питання безпеки.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.
До слова, в Україні відбувався Саміт Україна-ЄС. Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.
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