Глава Європейської Ради запросив Зеленського на саміт у Брюсселі

Президента України Володимира Зеленського запросили особисто відвідати засідання саміту Європейської ради, де зберуться західні лідери. Про це написав у Twitter речник Європейської ради Баренд Лейтс.

«Президент Європейської ради запросив президента Володимира Зеленського взяти особисту участь у майбутньому саміті Європейської ради. З міркувань безпеки подальша інформація не надається», – написав Баренд Лейтс.

@eucopresident has invited President @ZelenskyyUa to participate in person in a future summit of the European Council #EUCO



For security reasons, no further information will be provided.