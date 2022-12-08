Євросоюз ухвалив рішення стосовно паспортів, які Путін роздав на окупованих територіях

Рада Євросоюзу зауважила, що російські документи видані на окупованих територіях України не будуть прийматися як чинні документи для отримання віз

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення не визнавати російські документи, видані на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

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«Загарбницька війна Росії проти України є кричущим нехтуванням міжнародного порядку, який ґрунтується на правилах, що ставить під загрозу мир та безпеку в Європі. Сьогоднішнє рішення Ради ЄС є ще одним підтвердженням нашої рішучої підтримки України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію її територій Росією, і ми ще раз наголошуємо на праві України звільнити та відновити повний контроль над всіма окупованими територіями», – заявив Віт Ракушан, міністр внутрішніх справ Чехії, яка головує у Раді ЄС у другому півріччі 2022 року.

Зазначено, що це рішення є відповіддю на неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України та практику видачі російських закордонних паспортів жителям окупованих регіонів. Воно враховує також одностороннє рішення РФ визнати незалежність грузинських територій Абхазії та Південної Осетії в 2008 році.

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Таким чином, російські документи на подорож не будуть прийматися як чинні документи для отримання віз або для перетину кордонів Шенгенської зони.

Повідомляється, що російські документи, видані таким чином, уже не визнаються або знаходяться на стадії невизнання у країнах ЄС.

«Прийняте сьогодні рішення покликане встановити спільний підхід, забезпечити належне функціонування зовнішніх кордонів та спільну візову політику, а також захистити безпеку країн-членів ЄС», – додали в Європейській раді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія стверджує, що роздала на окупованій території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області понад 80 тис. паспортів.

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Також повідомлялось, що у Росії обіцяють студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на тимчасово окупованих територіях України – таким чином загарбники планують змінити демографічний склад українських територій.