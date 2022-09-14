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Хто може уникнути покарання за паспорт РФ в окупації: пояснення уряду

Надія Клочко
glavcom.ua
Хто може уникнути покарання за паспорт РФ в окупації: пояснення уряду
Розроблено законопроєкт про відповідальність за отримання паспорта РФ в окупації
фото з відкритих джерел

Як пояснили у Мінреінтеграції, отримання російського паспорта в окупації у деяких ситуаціях вважається виправданим

Фахівці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Генпрокуратури, Служби безпеки України, а також правозахисники і народні депутати підготували законопроєкт, яким передбачили покарання за отримання російського паспорта. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінреінтеграції.

Законопроєкт пропонує ввести кримінальну відповідальність за:

  • набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;
  • пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;
  • обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У міністерстві наголосили, що отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території виправдане лише тоді, коли людина за допомогою цього «документа» намагається через Росію і треті країни повернутись у підконтрольну Україні територію.

Додамо, що раніше віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що її міністерство підготувало зміни до законодавства щодо примусової паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, йшлося про позбавлення волі від 10 до 15 років з конфіскацією майна для уповноважених на виконання функцій держави осіб або представників місцевого самоврядування, які отримали громадянство чи документи країни-агресора.

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше попередила, що участь у псевдореферендумах, які російські загарбники планують провести на тимчасово окупованих територіях України, є злочином. Тож варто евакуюватися із захоплених територій, щоб не брати участь у фейкових голосуваннях. 

Теги: паспорт окуповані території окупація

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