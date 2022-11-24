На окупованих територіях Росія роздала 80 тис. паспортів

Рашисти змушують українців з окупованих територій присягати на вірність агресору

Росія стверджує, що роздала на окупованій території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області понад 80 тис. паспортів. Про це заявила начальниця Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова.

Голова комітету Держдуми РФ з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков заявив, люди на окупованій території мусять скласти присягу на вірність країні-агресору. Він також пообіцяв цим людям гарантії у «здійсненні трудової діяльності», визнати документи про освіту, тих, які підтверджують громадянський стан, стаж трудової діяльності, право на отримання пенсій, соціальної та медичної допомоги.

Як повідомлялось, у Росії обіцяють студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на тимчасово окупованих територіях України – таким чином загарбники планують змінити демографічний склад українських територій.