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Рашисти намагаються змінити демографічний склад окупованих територій України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти намагаються змінити демографічний склад окупованих територій України
фото з відкритих джерел

Окупанти заявляють, що це робиться з метою покриття дефіциту цих професій в регіоні

У Росії обіцяють студентам безкоштовне навчання за умови подальшого відпрацювання на тимчасово окупованих територіях України – таким чином загарбники планують змінити демографічний склад українських територій. Про це повідомляє «Центр національного спротиву».

«По завершенню навчання представники деяких спеціальностей (зокрема лікарі, педагоги) мають переїхати працювати на тимчасово окуповані території України.

У РФ заявляють, що це робиться з метою покриття дефіциту цих професій в регіоні. Проте насправді мета ворога – змінити демографічний склад населення».

Джерело зазначає, що з цією ж метою росіяни проводять так звану «евакуацію» місцевих, аби асимілювати тих хто виїхав до Росії і натомість завезти росіян на захоплені землі.

Водночас «Спротив» підкреслює, що такі плани РФ приречені, адже ЗСУ поступово звільняють захоплені окупантами території.

Раніше розвідка повідомила, коли ворог може здійснити наступну масовану атаку.

Нагадаємо, триває 274-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області.

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Теги: росія окупанти війна Україна окуповані території

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