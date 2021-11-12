Євросоюз занепокоєний і стежить за діями Росії на кордоні з Україною – заява

ЄС нагадує Росії про її зобов’язання за Віденським документом щодо прозорості переміщення військ

Євросоюз із занепокоєнням стежить за погіршенням безпекової ситуації на сході України та діями Росії біля українського кордону та на Кримському півострові. Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, пише «Укрінформ».

«Минуло понад сім років з моменту початку актів агресії Росії на сході України та незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які продовжують становити серйозну загрозу європейському порядку безпеки. Ось чому Європейський Союз продовжує із занепокоєнням стежити за нинішнім погіршенням безпекової ситуації в Україні та діями Росії поблизу кордонів України та на Кримському півострові», – зазначається у заяві.

В ЄС заявили, що у цьому контексті повідомлення про можливе відновлення нарощування Росією військових сил поблизу кордону з Україною, у разі підтвердження, викликатимуть тривогу.

«Ми продовжимо стежити за розвитком подій у тісному діалозі з нашими однодумцями. Хочемо нагадати Росії про її зобов’язання за Віденським документом щодо прозорості переміщення військ та про рекомендації, висловлені державами-учасницями на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня», – заявили в Євросоюзі.

Окремо в ЄС висловили глибоке занепокоєння з приводу присутності російської військової техніки та особового складу на суверенній території України.

«СММ часто повідомляє про російську військову техніку в непідконтрольних уряду районах. Ці звіти підкреслюють необхідність більшої прозорості щодо того, що відбувається на непідконтрольних уряду України ділянках українсько-російського державного кордону», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки занепокоєні концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів. Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну.

Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

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