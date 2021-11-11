Чому ви вважаєте, що війни не буде?

Пауза, взята Москвою після обрання Володимира Зеленського, сподіваючись домовитись з ним, схоже, добігла кінця

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Россия концентрирует войска в пятидесяти километрах от беларуской границы и в 250 от украинской.

Россия развертывает новую дивизию в Волгограде и перебрасывает ДШБ в Крым.

В Черном море проводятся учения ПВО и ПРО по защите флота.

Командующий ЮВО Александр Дворников – до этого командующий группировкой в Сирии, а до этого мой командир полка в Чечне – заявляет о поставке в Крым комплексов С-350. Дворников – это тот чувак, которого перекидывают на очередную войнушку.

Очередная фаза обострения на фронте.

В сеть попадают сведения о том, что Россия влила большое количество денег для раскрутки антиваксерской истерии в Украине.

Беларусь крайне активизировала поставку мигрантов на границу и миграционный шантаж ЕС.

Беларусь без объяснения причин отказалась продавать электроэнергию Украине.

Минск подписывает пакет документов, прекращающих суверенитет Беларуси.

Захарова раз за разом делает заявления о том, что Киев недоговороспособен.

Россия отказывается от встречи в Нормандском формате.

В Москву прилетает директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Простое перечисление этих фактов говорит нам о том, что пауза, взятая Москвой после избрания Владимира Зеленского, в надежде на договороспособность нового президента, похоже, подошла к концу. Ставка на Зеленского закрыта. С полки снова взят план «Шатун» и с него сдута пыль. Только в этот раз к шатанию ситуации подключается и Беларусь с батькой во главе, который лег под Кремль даже не то, что полностью, а… Черт, даже не могу подобрать метафоры, которая соответствовала бы ситуации «больше, чем на сто процентов».

Какую подлянку готовит Россия теперь, мы с вами, безусловно, можем только догадываться. Точно об этом знают лишь десяток человек в Москве.

Возможно, это раскачивание чрезвычайной ситуации с мигрантами в Беларуси, а затем просьба ввести войска, потому что сами мы бедные, с таким потоком справиться не можем, помогите нам, старшие братья. Отличная де-юре причина для де-факто аннексии, к слову. Не подкопаешься.

Возможно, подготовка к очередному вторжению.

Возможно, шантаж этим вторжением, как уже было несколько раз, и все эти разы этот шантаж срабатывал, и все эти разы в Москву также прилетали высокопоставленные американские чиновники и рассказывали Путину о возможных последствиях.

Возможно, просто очередная общая попытка раскачивания ситуации, а там как пойдет.

А, возможно, подготовка к войне с Турцией – после подписания пакета документов между Турцией и Азербайджаном война на Южном Кавказе становится практически неизбежной, а это сразу Крым, а это сразу сухопутный коридор, а это сразу Мариуполь и Бердянск.

Что именно из этого списка они готовят, мы не знаем. Мы знаем только, что наверняка очередное дерьмо.

В этот момент Главнокомандующий Украины постит фоточку о том, как он распрощался со вчерашним ужином.

Каждый раз я поражаюсь тому, как невероятно вовремя Украина умудрилась выбрать вот это в Президенты. Путину, конечно, невероятно везет. Нефть опять лезет вверх. Всемирный кризис газа и просто запредельные цены на тысячу кубов. Уголь и атомная энергетика тоже попрут вверх, к бабке не ходи. В Штатах полоумные неосоциалисты с одной стороны и полоумные кью-аноны с другой. У них своих проблем сейчас выше крыши – а будет еще больше, кстати, это только начало. На Украину, глядя на то, что здесь происходит, забил уже вообще весь мир и украинскую карту отдельные игроки используют теперь только исключительно в своей игре – Байден, например, для противостояния Китаю. Германия и Франция в этом вопросе уже почти совсем легли под Россию. В самой Украине клоун у власти, антиваксеры и рекорды смертности.

Когда меня спрашивают: «Аркадий, почему вы считаете, что будет война», я каждый раз удивляюсь, как девочка.

Почему я считаю, что будет война?

Нет, друзья мои. Это вы почему считаете, что войны не будет?

Ну, вот убедите меня. При таких раскладах.

После того, как Байден выдвинул Путину ультиматум со сроком в полгода, полгода уже прошло. И Путин, кажется, в этот раз послание услышал. И, похоже, в очередной раз начал играть в перезагрузку. И, похоже, США в очередной раз купятся на эту старую дудку – просто потому, что других вариантов у них особо и нет. Визит Бёрнса в этот раз был уже визитом возобновления отношений. Пусть и по-прежнему напряженных – но все же это начало разговора.

Это значит, что Украина уже не является настолько ключевым камнем преткновения, что из-за неё никакие контакты невозможны.

Это значит, что Украина со временем будет отодвинута в сторону.

А играть в долгую и ждать из засады Путин умеет.

Война будет. Вторая серия неизбежна. В тотальную войну с попыткой захвата всей Украины я уже не верю. Но локальные попытки откусить тот или иной кусок, причем, значительный кусок, совсем не маленький кусок – и, причем, не только на Востоке и Юге, тут уже Беларусь входит в игру – будут точно.

Россия от этого не откажется. Никогда. Ну, по крайней мере, до смерти Путина.

А помирать он пока еще не собирается.

Что там, дурачок на троне, пописял сегодня? В шапке?

Фотку выложил уже?

Ну, слава ж богу.

Теперь я спокоен.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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