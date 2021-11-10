Генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ

Ми – Велика Українська Нація, яка зродилася тисячі років тому

Ми – Велика Українська Нація, яка зродилася тисячі років тому

Збройні сили України й український народ знаходяться у досить складному становищі. Проте армія готова дати відсіч ворогу

Брати і сестри, Українці!

Мене доволі часто питають, чи не марною є боротьба, яку я веду за Українську Самостійну Соборну Державу з 1988 року…

Відповідь стисла й однозначна: «Не марна!»

Так, нам, українцям, нелегко. Чужинські та «свої» паразити п’ють нашу кров, вичавлюють із нас піт, витискають нас з нашої української землі у чужі краї тощо.

Але ми, за допомогою Божою, творимо чуда: зупинили могутнього віковічного московського ворога і навіть відкинули його із займаних позицій; відстояли Незалежність Держави; наповнили розграбовану янучарами казну; поновили економічний розвиток; втілили у життя цілий пласт життєво важливих для Держави реформ і т.д.

Тобто, ми – Українці – не «упосліджені та недорозвинуті», як хочуть показати наші вороги. Ми – Велика Українська Нація, яка зродилася тисячі років тому, тоді – коли перша крапля червоної української крові впала на чорну українську землю в її обороні.

І, попри сучасні негаразди, на те, що сотні тисяч наших співвітчизників важка доля розкидує по світах, ми – не стали стадом рабів, ми не безмозгле і безвольне бидло. Ми, Украінці, Нація Воїнів!

І тому наші діти та онуки, які вже народилися у Незалежній Україні, масово співають «Батько наш – Бандера, Україна – Мати», і тому наші молоді хлопці та дівчата масово жертвують своїм добробутом, здоров’ям і життям на Східному фронті російсько-української війни.

І тому, Головнокомандувачем Збройних сил України став бойовий Генерал Валерій Залужний, і він згуртував навколо себе команду безкомпромісних і не менш бойових Генералів та Офіцерів.

Це – надихає! Це – додає віри у майбутнє Нації та Держави!

Вірьмо у Збройні сили України!

P.S. Одна невеличка, але дуже змістовна і показова цитата із виступу Головнокомандувача генерал-лейтенанта Валерія Залужного:

«Збройні сили України і Український народ знаходяться у досить складному становищі. Продовжується війна. На жаль, продовжують гинути та отримувати поранення наші воїни. Війна потребує від Збройних сил України великих моральних та фізичних сил. Ми не виключаємо можливість того, що військова агресія може поширитися. Збройні сили України мають бути готовими відреагувати на цей тип агресії. Знову ж таки, це серйозні моральні і фізичні зусилля як для військових, так і всього народу…»

P.P.S. Чесно говорячи, років 30-20-10 тому я про такі слова Головкома і мріяти не міг…

Перемога буде за нами!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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