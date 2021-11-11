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    Думки вголос

    Готуйтеся захищати Україну

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Дмитро Ярош закликає українців бути готовими до всього - Готуйтеся захищати Україну
    Дмитро Ярош закликає українців бути готовими до всього
    ілюстрація з відкритих джерел

    Не виключено, що найближчим часом ворог піде у наступ

    Звертаюся до особового складу Української добровольчої армії.

    Друзі та подруги, незалежно від того, в яких ви перебуваєте партіях, громадських організаціях або ведете свій, окремий від партійної політики та громадської активності, стиль життя, закликаю вас тримати добровольчий стрій.

    Не виключено, що найближчим часом, ваш військовий, бойовий, організаційний, людський досвід і потенціал, ваша висока мотивація та державницька позиція, знову, будуть потрібні нашій Матері-Україні!

    Контакти з командирами та штабами у всіх вас є…

    Як каже Комбат Чорний: «Те, що у цивільних людей такі щасливі обличчя на вулицях міст і сіл, не означає, що ворог не попре найближчим часом…» При тому він лукаво посміхається…

    Будьмо готові до захисту Держави!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: армія війна добровольці
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