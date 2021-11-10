РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною

Рада нацбезпеки пояснила маневри Росії біля українських кордонів

На Україну суне нова хвиля дестабілізації із Росії. Москва використовуватиме тиск за допомогою військової сили. Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслан Демченко, пише він у статті для «Укрінформу».

За його словами, реальне залучення збройних сил Російської Федерації можливе, скоріше за все, лише після того, як буде створена загальна картинка тотальної дестабілізації та запущені процеси фрагментації України.

«З іншого боку, постійні військові маневри поблизу кордонів України та загроза проведення наступальних операцій поступово перетворюються на інструмент постійної підтримки атмосфери нервозності в Україні», – вважає перший заступник секретаря РНБО.

Він заявив, що Росія маніпулюватиме безпековою ситуацією на лінії зіткнення. Контролюючи так звані «перший та другий армійські корпуси», російська сторона має цілий арсенал механізмів для того, щоб керувати рівнем ескалації, зазначив Демченко.

«При цьому РФ штучно підживлює конфлікт на сході України, постачаючи зброю, фінансуючи тимчасово окуповані території та здійснюючи пряме управління маріонетковими адміністраціями», – підкреслив він.

Напередодні речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Упродовж декількох останніх тижнів Росія знову почала стягувати свої війська та техніку до кордонів з Україною. Переміщення військ РФ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.