Можливе вторгнення Росії в Україну: США попередили ЄС

За даними агентства Bloomberg, у Вашингтоні занепокоєні концентрацією військ РФ поблизу українських кордонів

Сполучені Штати Америки занепокоєні концентрацією військ Росії поблизу українських кордонів. Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про те, що Росія може піти на вторгнення в Україну. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

За даними агентства, оцінки Вашингтону ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. Як кажуть чиновники, знайомі з думкою Білого дому, ця інформація підкріплена загальнодоступними доказами.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена поки не надали своїх коментарів з цього приводу.

Водночас, на думку близького до Кремля джерела видання Bloomberg, Росія наразі не має наміру розпочинати війну з Україною, але хоче показати, що готова застосувати силу у разі такої потреби.

Проте наступ, як вважає інше джерело, малоймовірний, оскільки російські війська зіткнуться з громадським опором у Києві та інших містах.

Нагадаємо, конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.

Також генерал ЗСУ очікує на посилення військової агресії РФ.

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