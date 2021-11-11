Українці просять Зеленського заборонити росіянам їздити в Україну

Від Зеленського вимагають взагалі заборонити в'їзд в Україну громадянам Росії

Петиція до президента набрала 25 тисяч голосів

Петиція про обмеження права на в'їзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації за 10 днів набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки. Петицію створив 2 листопада активіст Сергій Стерненко.

Петиція Про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації набрала понад 25 тисяч голосів

«Дуже цікаво подивитися, як Зеленський виправдовує відкриті на восьмому році війни кордони з окупантами», – написав тоді Стерненко.

У петиції на сайті президента йдеться, що з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах збройної агресії РФ проти України, що триває, потрібно запровадити заборону для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму.

Після того, як петиція на сайті президента набирає необхідну підтримку, її має розглянути глава держави.

Наприкінці жовтня Зеленський відповів на петицію щодо гастролей російських артистів.

Як відомо, 21 вересня відомий продюсер Ігор Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.

Петиція на сайті президента набрала 25 тисяч голосів. Отже, її мав розглянути Володимир Зеленський.

Кондратюк розказав, який артист спровокував його подати петицію про заборону концертів артистів із Росії. За словами Кондратюка, виступ російського репера Басти став для нього «останньою краплею».

До слова, 11 листопада Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю. П'ятий президент наголошує, що усім політичним силам зараз треба об'єднатися заради безпеки та виробити спільну стратегію захисту українських кордонів.

Крім того, Зеленський у відеозверненні, яке він опублікував напередодні на своїй сторінці у Facebook прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. Він підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

Тим часом Захід збентежений, бо Росія перекидає танки до українського кордону.

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