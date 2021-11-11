Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники

Відомство Ангели Меркель поки не оприлюднило деталі розмови з Путіним

Другий день поспіль Путін говорив з Меркель телефоном

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін і в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель другий день поспіль поспілкувалися телефоном, обговоривши міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, а також Україну.

Наразі про телефонну розмову повідомляє пресслужба Кремля, відомство Меркель поки не оприлюднило заяву за підсумками розмови.

У Кремлі заявили, що Путін звернув увагу Меркель «на деструктивну політику Києва, який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи у порушення мінського Комплексу заходів ударні безпілотні апарати».

Крім того, Путін поскаржився на «дестабілізуючий та небезпечний характер провокаційної активності» збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі.

Нещодавно Путін провів нараду, присвячену безпілотникам. Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

До слова, Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю. Нагадаємо, 11 листопада МВС відправив на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків.

Як вже наголошувалося, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом білоруський диктатор Лукашенко лякає сусідів літаками, які здатні нести ядерну зброю.

Крім того, через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну.

Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

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