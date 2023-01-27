Ющенко розповів, що «боліло» Путіну

Ющенка, коли він як прем'єр-міністр і президент України зустрічався з Путіним, вони обговорювали різні історичні періоди

Ющенко: «Тема Бандери його цікавила, тема Мазепи... Йому це боліло»

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що диктатора Володимира Путіна цікавили теми російсько-українського протистояння упродовж усієї історії. Про це Ющенко розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За словами Ющенка, коли він як прем'єр-міністр і президент України зустрічався з Путіним, вони обговорювали різні історичні періоди.

«Його не просто цікавила, а дуже дивувала частина моєї політики, яка стосується національного усвідомлення… Чому так багато уваги я приділяю цьому питанню. Хто для мене герой України? Це той, хто присвятив своє життя, дуже часто йшов на смерть заради боротьби за незалежність, суверенітет і волю моєї нації. Це мій герой. Тепер називайте будь-яке прізвище, якщо він підходить під цей вимір, я скажу: "Це мій герой», – наголосив Ющенко.

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Згадування діячів, які виступали за незалежність України від Росії, таких як гетьман Іван Мазепа і лідер УПА Степан Бандера, викликали у глави РФ хворобливу реакцію.

«Тема Бандери його цікавила, тема Мазепи... Йому це боліло. І я йому сказав: «Володимире Володимировичу, майте на увазі, тема Бандери, яка стоїть у моїй політиці, – це один із прикладів, як консолідувати 45 млн осіб. У нас є свої герої, у нас є борці за незалежність. У когось вона вдалася, у когось не вдавалася, але мірка одна: якщо ти ставив таку мету – ти герой, тебе треба величати, тебе треба тримати в пам'яті», – розповів Ющенко.

Раніше Ющенко назвав дві обов’язкові речі, які допоможуть Україні виграти війну.