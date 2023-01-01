Степан Бандера. Війна розставила всі крапки над «і»
Стільки років минуло після смерті Бандери, а вороги все одно бояться навіть його імені
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Кстати, о Бандере.
Путин и компания сделали для популярности Провідника и его идей больше, чем его апологеты за все время со дня его убийства агентом КГБ.
Само убийство сделало Бандеру знаменем, а нынешняя война доказала, что все, что он говорил о Московии, большевиках и их политике имело под собой веские основания.
Он не был самым сильным, самым крутым и совершил много ошибок, но его непримиримая позиция в борьбе за независимость Украины заслуживает уважения.
И все попытки сделать из него посмешище, монстра или пугало стали ничтожными, даже для зашоренного российской пропагандой населения, после первого же залпа русских ракет.
Практика – критерий истины.
Теперь мы даже в полной темноте знаем, кто п....расы.
А он знал это гораздо раньше.
С днем рождения, Степан Андреевич!
Столько лет прошло после твоей смерти, а они все так же с*утся от твоего имени.
И это хорошо.
Слава Україні!
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