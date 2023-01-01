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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Степан Бандера. Війна розставила всі крапки над «і»

glavcom.ua
Саме вбивство зробило Бандеру символом боротьби
фото: EPA

Стільки років минуло після смерті Бандери, а вороги все одно бояться навіть його імені

Мовою оригіналу

Кстати, о Бандере.

Путин и компания сделали для популярности Провідника и его идей больше, чем его апологеты за все время со дня его убийства агентом КГБ.

Само убийство сделало Бандеру знаменем, а нынешняя война доказала, что все, что он говорил о Московии, большевиках и их политике имело под собой веские основания.

Он не был самым сильным, самым крутым и совершил много ошибок, но его непримиримая позиция в борьбе за независимость Украины заслуживает уважения.

И все попытки сделать из него посмешище, монстра или пугало стали ничтожными, даже для зашоренного российской пропагандой населения, после первого же залпа русских ракет.

Практика – критерий истины.

Теперь мы даже в полной темноте знаем, кто п....расы.

А он знал это гораздо раньше.

С днем рождения, Степан Андреевич!

Столько лет прошло после твоей смерти, а они все так же с*утся от твоего имени.

И это хорошо.

Слава Україні!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія ОУН-УПА Степан Бандера націоналісти

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