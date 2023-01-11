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Чи є Героями України Бандера і Шухевич? Офіс Зеленського дав відповідь

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Чи є Героями України Бандера і Шухевич? Офіс Зеленського дав відповідь
Народні депутати IX скликання пропонували президенту Зеленському повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу
колаж з відкритих джерел

Експрезидент Ющенко присвоїв високі держнагороди посмертно головному командирові УПА і провідникові українських націоналістів

В Офісі президента Володимира Зеленського надали роз’яснення, чи залишаються чинними укази президента Віктора Ющенка, який присвоїв звання Герой  України посмертно головному  командирові УПА Роману Шухевичу і провідникові українських націоналістів Степану Бандері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідь на запит від 19 грудня 2022 року.

Відповідаючи на запит громадянина Юрія, керівник управління доступу до публічної інформації департаменту з питань звернень громадян Офісу президента Олександр Хрипунов зазначив: 12 жовтня 2007 року президент присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена Держави (посмертно) Роману Шухевичу. Однак суди (спочатку Донецький апеляційний адмінсуд, а потім Вищий адмінсуд) визнали незаконним цей указ.

Чи є Героями України Бандера і Шухевич? Офіс Зеленського дав відповідь фото 1
скріншот з сайту zakon.rada.gov.ua

Така ж доля спіткала й інший указ Ющенка від 20 січня 2010 року «Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України» (посмертно). Донецький окружний адмінсуд, Донецький апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд визнали незаконним вказаний указ і скасували його.

Чи є Героями України Бандера і Шухевич? Офіс Зеленського дав відповідь фото 2
скріншот з сайту zakon.rada.gov.ua

Аргументи судів щодо спірних президентських указів зводилися до того, що відзначені особи (Шухевич та Бандера) загинули або померли до 1991 року (Шухевич загинув 1950 року, Бандера помер у 1959 році).

«Питання громадянства України регулюються Конституцією України, Законом України «Про громадянство України» та іншими законодавчими актами. Підстави набуття громадянства України наведені у статті 2 Закону України «Про громадянство України» у редакції Закону від 8 жовтня 1991 року та статті 3 у редакції Закону від 18 січня 2001 року. З вказаних норм Законів випливає, що набуття громадянства України є можливим з 1991 року. Отже, особи, що померли до цього року не можуть бути громадянами України», – наголосив Донецький окружний адмінсуд, аналізуючи указ президента щодо нагородження Степана Бандери.

«Нагороджений за спірним Указом Президента України Роман Шухевич загинув в 1950 році, що визнається судом загальновідомими обставинами які не потребують доказування. Тобто, встановлено що Роман Шухевич помер до 1991 року та не набув громадянства України за жодною з підстав передбачених Законом України «Про громадянство України», внаслідок чого, за вимогами ст. 6 Закону України «Про державні нагороди України» не може бути суб'єктом нагородження вищим ступенем відзнаки в Україні званням «Герой України», – йдеться у постанові Донецького апеляційного адміністративного суду.

З цього приводу в Офісі президента зробили висновок: судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для учасників справи, для їхніх правонаступників і підлягає виконанню на всій території України.

Отож, Степан Бандера і Роман Шухевич, за рішенням суддів, втратили звання Героїв України (посмертно).

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім цього, Офіс президента відмовився надати копії вказаних указів президента України на запит громадянина, оскільки всі паперові документи Офісу Зеленського законсервовано до закінчення воєнного стану.

Як з’ясував «Главком», попри судові рішення, які набрали чинності, відкритим залишається питання щодо нагородження Героєм України (посмертно) Романа Шухевича. Вказаний указ суди визнали незаконним, але не скасували.

Більше того народні депутати просили Конституційний суд визнати неконституційним указ Ющенка про присвоєння Героя України (посмертно) Роману Шухевичу. Однак 12 жовтня 2010 року Конституційний суд відмовився відкрити провадження за поданням Верховної Ради.

Нагадаємо, що 1 липня 2021 року група народних обранців зареєструвала проєкт постанови «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії». Також проєктом передбачено рекомендувати президенту надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Станом на 6 вересня 2022 року вказаний проєкт постанови було знято з розгляду Верховної Ради.

Як повідомляв «Главком», український історик Ярослав Грицак дав досить неоднозначні коментарі французькому виданню Le Monde, у яких він дискредитує історичну постать Степана Бандери, який став одним із українських символів опору російській агресії. 

Теги: суд Віктор Ющенко Степан Бандера Владимир Зеленский президент державні нагороди Юрій Шухевич

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