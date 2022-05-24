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    Події в Україні

    Перевиховання 19-річного проросійського агітатора: суд призначив вивчити пісню «Батько наш Бандера»

    Також засуджений має прочитати повість і роман - Перевиховання 19-річного проросійського агітатора: суд призначив вивчити пісню «Батько наш Бандера»
    Також засуджений має прочитати повість і роман
    фото з відкритих джерел

    Суддя зобов’язав молодика вивчити гімн України, вірш і пісню про Бандеру

    У Кропивницькому суддя зобов’язав 19-річного хлопця, який агітував за «рускій мір», вивчити гімн України, розділ з Конституції, пісню про Бандеру, та вірш «Любіть Україну». Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга.

    «У Кропивницькому суддя своїм вироком зобов‘язав 19-річного хлопця з Харкова, який із початком російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину і став у соцмережі агітувати за «рускій мір», вивчити напам‘ять: гімн України, ІХ розділ Конституції про територіальний устрій, пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати!», вірш Сосюри «Любіть Україну», – написав Шульга.

    Він додав, що «для закріплення матеріалу» суд призначив молодику ще прочитати повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» й роман Анатолія Дімарова «І будуть люди».

    Як повідомлялося, у березні СБУ затримала переселенця з Харкова, який у месенджері підтримував широкомасштабне вторгнення РФ і висловлював проросійську позицію. Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що крадій телефону має прочитати вірш Франка та трилогію повістей Толстого – вирок суду.

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    Теги: росія окупанти СБУ суд війна суддя Україна окупація гімн пісня #stoprussia
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    Перевиховання 19-річного проросійського агітатора: суд призначив вивчити пісню «Батько наш Бандера»