Уряд звільнив голову ДСНС

Микола Чечоткін очолив ДСНС у травні 2015 року

Виконання обов'язків голови ДСНС тимчасово поклали на начальника ДСНС у Рівненській області

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, яку він очолював з травня 2015 року. Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Звільнено Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій», – процитував він рішення уряду.

Мельничук додав, що виконання обов'язків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука – начальника ДСНС у Рівненській області.

Крук народився 7 серпня 1977 року. Закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС, Київський національний університет внутрішніх справ. Доктор наук з держуправління. З жовтня 2014 року – начальник головного управління ДСНС у Рівненській області.

Нагадаємо, Чечоткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

До слова, 5 листопада уряд призначив тимчасового очільника Держмитниці.

Розпорядженням № 1402-р уряд звільнив з посади голови Держмитслужби Павла Рябікіна, якого 4 листопада Рада призначила на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Також Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також Володимир Зеленський вирішив особисто провести тепер вже колишнього міністра оборони Андрія Тарана. Попри шквал критики від опозиції, президент не шкодував гарних слів.

Нагадаємо, Верещук анонсувала створення нового центру, який фіксуватиме агресію РФ.