«Беріть собі додому». Секретар РНБО відповів на ідею Бундестагу щодо біженців

На кордоні Польщі та Білорусі мігранти чекають на можливість потрапити до ЄС

На кордоні Польщі та Білорусі мігранти чекають на можливість потрапити до ЄС

Німецький депутат запропонував розмістити мігрантів в Україні

Рада безпеки і оборони відповіла на заяву депутатів з Німеччини розмістити нелегальних мігрантів з Білорусі в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував німецькій стороні забрати біженців собі.

«Ми на РНБО розглядали цю заяву пана (Нільса – ред.) Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять (мігрантів – ред.), якщо мало місця у них в Бундестазі, то нехай беруть собі додому», – сказав секретар РНБО.

За його словами, «з якого переляку» Україна мусить брати до себе мігрантів, якщо ними повинна опікуватись німецька сторона.

«Дуже дивно, коли німці нам розповідають, що нам з цього приводу робити», – додав Данілов.

Нагадаємо, раніше експерт із зовнішньополітичних питань фракції соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Нільс Шмід запропонував Україні взяти до себе мігрантів з польсько-білоруського кордону.

Експерт у німецькому Бундестазі Нільc Шмід пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців

Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.



