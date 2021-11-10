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    «Беріть собі додому». Секретар РНБО відповів на ідею Бундестагу щодо біженців

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    На кордоні Польщі та Білорусі мігранти чекають на можливість потрапити до ЄС - «Беріть собі додому». Секретар РНБО відповів на ідею Бундестагу щодо біженців
    На кордоні Польщі та Білорусі мігранти чекають на можливість потрапити до ЄС
    фото: Reuters

    Німецький депутат запропонував розмістити мігрантів в Україні

    Рада безпеки і оборони відповіла на заяву депутатів з Німеччини розмістити нелегальних мігрантів з Білорусі в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував німецькій стороні забрати біженців собі.

    «Ми на РНБО розглядали цю заяву пана (Нільса – ред.) Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять (мігрантів – ред.), якщо мало місця у них в Бундестазі, то нехай беруть собі додому», – сказав секретар РНБО.

    За його словами, «з якого переляку» Україна мусить брати до себе мігрантів, якщо ними повинна опікуватись німецька сторона.

    «Дуже дивно, коли німці нам розповідають, що нам з цього приводу робити», – додав Данілов.

    Нагадаємо, раніше експерт із зовнішньополітичних питань фракції соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Нільс Шмід запропонував Україні взяти до себе мігрантів з польсько-білоруського кордону.

    Експерт у німецькому Бундестазі Нільc Шмід пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців
    Експерт у німецькому Бундестазі Нільc Шмід пропонує залучити Україну до вирішення проблеми біженців

    Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

    Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

    Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

    Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

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    Теги: Білорусь ЄС Польща Німеччина РНБО депутат мігранти Україна табір біженці Олексій Данілов
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    «Беріть собі додому». Секретар РНБО відповів на ідею Бундестагу щодо біженців