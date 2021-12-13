Хто така Марія Левченко? Досьє на загадкову секретарку Зеленського

Подруга із доступом до державної таємниці?

Третій день поспіль в Україні не вщухає скандал за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. Чиновник, якого сьогодні уряд вже відправив у відставку, наприкінці минулого робочого тижня вступив в конфлікт із правоохоронцями на блокпості в Краматорську. Чиновнику не сподобалося прохання силовиків показати документи. Він грубо висловлюватися на адресу підлеглих, погрожував їм. «Ви що, не бачите, хто я? Я, б***ь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я», – обурювався Гогілашвілі.

Така нахабна поведінка заступника міністра, який до цього моменту був мало кому відомим, вмить зробила з нього героя новинних стрічок. На скандал був змушений реагувати не лише безпосередній шеф Гогілашвілі глава МВС Денис Монастриський, а й президент Володимир Зеленський.

Щоправда, тепер, коли одіозного чиновника спровадили у відставку, вектор уваги перемістився із самого Гогілашвілі на його дружину – Марію Левченко. Цілком можливо, саме вона була гарантом стрімкого кар’єрного зростання чоловіка з неодзнозначною біографією. Нагадаємо, у Гогілашвілі досі є дійсний російський паспорт, дипломи про вищу освіту в якого з’явилися лише два роки тому, а у послужному списку чиновника є і судимість, і робота на одіозного російського депутата-боксера Миколу Валуєва…

Хто ж вона, дружина Гогілашвілі

Отже, дружина Гогілашвілі Марія Левченко давня довірена особа Володимира Зеленського. Дружба та робочі стосунки між нею та нинішнім президентом мають довгу історію...

Скандальний Гогілашвілі, його дружина Марія Левченко та президент Зеленський (Фото: Facebook Сергія Руденко)

Вперше ім’я Марії Левченко прозвучало на всю країну ще півтора року тому, коли журналіст Юрій Бутусов оприлюднив скандальну інформацію про провал операції із «вагнерівцями». За його словами, які пізніше підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони (2016 – 2020 рр.) Василь Бурба, Левченко була однією з присутніх на секретній нараді у президента, після якої, власне, спецоперацію було скасовано.

Помічниця президента була присутня на секретній нараді щодо спецоперації української розвідки (Графіка «Новинарня»

Ніхто із доступом до держтаємниці?

Сам факт присутності помічниці Зеленського на такій нараді дуже обурив громадськість.

Річ у тім, що людина на посаді особистого секретаря президента не має доступу до держтаємниці, тому факт її присутності на подібній нараді є правопорушенням. Журналіст Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела стверджував, що Левченко намагаються заднім числом оформити такий допуск. Втім, цю інформацію можна піддати сумніву, адже вірогідно, що Левченко навіть офіційно не працювала на той момент в Офісі президента. Згідно з даними декларацій Гогілашвілі, основним місцем роботи його дружини і у 2019-му, і у 2020-му була ТОВ «Студія «Квартал 95».

За 2019-й рік Левченко офіційно отримала 107 тис. грн, працюючи у «Кварталі 95»

За 2020-й рік Левченко офіційно отримала майже 144 тис. грн, працюючи у «Кварталі 95» - це більше, ніж у попередньому році

За даними ЗМІ, Левченко була вірною помічницею Зеленського ще у часи його роботи в «Кварталі 95».

Декларації Левченко як кандидата на посаду секретаря президента немає. Виникає цілком логічне питання: як Левченко взагалі має можливість щодня потрапляти на режимний об’єкт, яким є Офіс президента? Банкова досі не прокоментувала всі ці питання.

У соцмережах також випливло фото Левченко, на якому вона «лайкає» зірку із зображенням президента країни-агресора Путіна. У партії «Європейська Солідарність» просять Офіс президента надати пояснення щодо цього. Нардеп від ЄС Володимир Ар'єв зазначив, що «не побачив ознак фотомонтажу, хоча дивитися мають фахівці». «Я не знаю коли воно було зроблене, напевно, давно. Але пояснення від Офісу президента мають бути. Якщо це фото правдиве, то вже не дуже важливо коли воно було зроблене – ця людина працює з усіма документами президента, в тому числі і секретними», – додав нардеп.

Левченко висловлює своє захоплення Путіним (Фото Facebook-сторінка Володимира Ар’єва)

Цілком ймовірно, що наступний скандал з Левченко, буде не менш гучним, ніж з її чоловіком.

Наталія Сокирчук, «Главком»