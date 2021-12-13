Уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі також є чоловіком Марії Левченко, помічниці президента Зеленського

У розпорядженні сказано, що заступника глави МВС Гогілашвілі звільнили за власним бажанням

Кабінет міністрів звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови Міністерства внутрішніх справи після скандалу. Уряд оприлюднив рішення, про яке раніше повідомили джерела в МВС. На Урядовому порталі з’явилося розпорядження за підписом Дениса Шмигаля.

У розпорядженні вказано: звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням.

Указ про звільнення Олександра Гогілашвілі

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.

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