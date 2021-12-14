Уряд звільнив держсекретаря Мінрегіону

Богдана Баласиновича було призначено держсекретарем Міністерства розвитку громад та територій 25 червня 2020 року

Раніше чиновник потрапляв у сімейні скандали

Кабінет міністрів звільнив Богдана Баласиновича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України через отримання негативної оцінки за результатами оцінювання його службової діяльності у 2021 році. Відповідне розпорядження оприлюднене на «Урядовому порталі».

«Звільнити Баласиновича Богдана Олександровича з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій України у перший робочий день після закінчення відпустки для догляду за дитиною у зв’язку з отриманням негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2021 році (пункт 3 частини першої та частина п’ята статті 87 закону України «Про державну службу», – йдеться у документі.

Іншим розпорядженням Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій на Євгена Плащенка.

Баласиновича було призначено держсекретарем Міністерства розвитку громад та територій 25 червня 2020 року.

19 листопада 2021 року Баласиновича відсторонили від виконання повноважень за посадою на час здійснення дисциплінарного провадження.

При цьому, у ЗМІ було поширено інформацію про те, що Богдан Баласинович начебто побив свою цивільну дружину.

Раніше подібна історія трапилася також с колишньою дружиною чиновника – Наталією Баласинович, яка зараз є міським главою Василькова. Щоправда, репутація Наталії також свого часу постраждала від гучного скандалу.