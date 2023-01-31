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Правоохоронці викрили керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці викрили керівництво Житомирської митниці на корупційних схемах (фото)
Понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ
фото: пресслужба СБУ

Протиправна діяльність ділків завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила корупційну схему на Житомирській митниці. Механізм полягав у незаконному ввезенні в Україну автомобілів, повідомляє пресслужба відомства.

Протиправна діяльність ділків завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн.

За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні «швидкі» без сплати встановлених митних платежів.

Як свідчать матеріали провадження, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі «митний склад».

Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж 1 року.

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Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.

Втім, митники «домовилися» із комерсантами зробити фіктивний реекспорт «швидких» для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні.

Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий «повторний заїзд» через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині.

За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за «мінімальною» ставкою.

Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники «не помічали» цю невідповідність з реальною сумою.

На підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За ініціативи Служби безпеки та Державного бюро розслідувань понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.

Раніше СБУ викрила масштабну корупційну схему, до якої причетна ексзаступниця міністра.

Теги: СБУ Житомирщина кордон арешт

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