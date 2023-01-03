Правоохоронці провели 30 обшуків на митниці у зерновій справі

Обшуки проводилися у межах розслідування масштабної схеми з ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах при експорті зерна

Недекларування доходу від експортних операцій за рік нанесло державі 5,2 млрд грн збитків

Служба безпеки (СБУ) спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрила злочинну схему із розкрадання коштів при експорті українського зерна. У адміністративних приміщеннях Державної митної служби України, Одеської митниці та митних постах «Чорноморськ-порт», «Південний порт», «Одеса-порт» ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби проведено 20 обшуків. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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За результатами обшуків вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур. Також вилучено документи, які можуть свідчити про обізнаність посадових осіб щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.

«Обшуки проводилися у межах розслідування масштабної схеми з ухилення від сплати податку в особливо великих розмірах при експорті зерна. Детективи БЕБ встановили причетність до схемного експорту понад 370 приватних суб’єктів господарювання та працівників Держмитслужби», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що підприємці скуповували зернові у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів. У подальшому продукцію перепродавали через декілька компаній з ознаками ризиковості та після цього відправляли на експорт. Зокрема підприємці, у період серпня-вересня 2022 року, вивезли понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів в Чорноморському, Південному та Одеському портах.

Загальні орієнтовні збитки за 2022 рік, за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків, аналітики БЕБ оцінюють в 5,2 млрд грн.

«Службовці Держмитслужби проігнорували інформацію про операції ризикових СГД, яка надавалася в листах БЕБ та ДПС. Усвідомлюючи корупційну складову щодо прикриття незаконної діяльності, митники сприяли проведенню експортних операцій зернової продукції за межі території України. Це у подальшому спричинило збитки державному бюджету в особливо великих розмірах», – додали в пресслужбі.

Наразі співробітники БЕБ аналізують діяльність ризикових суб’єктів господарювання, від яких здійснювалося документальне оформлення зернових культур, встановлюють повне коло осіб, які причетні до протиправної діяльності та службових осіб ДМС, що сприяли вивезенню зернових культур підприємствами. Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у співпраці зі співробітниками Служби безпеки України.

Раніше повідомлялося, що за 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів в рамках роботи «зернового коридору» з України пішло 605 кораблів.